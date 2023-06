Eure. Mort de Nahel : nouvelle nuit d'émeutes

Troisième soirée de violences en France après la mort de Nahel. Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, des dégradations de bâtiments publics, des pillages et des échauffourées ont repris dans de nombreuses villes de France. La Normandie n'est pas épargnée. Dans l'Eure, des violences urbaines ont été constatées à Vernon, Val-de-Reuil, Vernon, Gaillon ainsi qu'à Verneuil d'Avre et d'Iton.

Vernon (27) : un camion de pompiers vandalisé et pillé #emeutes pic.twitter.com/vtP5PC3z0m — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 29, 2023

La préfecture de l'Eure indique qu'à Évreux, "l'action en milieu de nuit de la CRS18 a permis de maintenir le calme."

Rarement vue ça, le centre Renault de Gaillon n'est plus pic.twitter.com/K2gv6CQCbc — Raphaël (@1specteure) June 30, 2023

D'importantes dégradations sont à déplorer à Vernon (centre des impôts) à Val-de-Reuil (théâtre des Chalands), à Gaillon (une concession automobile, un restaurant et une pharmacie), et à Verneuil d'Avre et d'Iton (un bus brûlé, deux vitrines brisées).

1/2 Cette nuit @valdereuil_info 50 ahuris tout au plus ont pourri la vie de 15000 personnes, dévasté la pharmacie où leur grand-mère se soigne, la maison des jeunes et des associations où leur sœur a son spectacle de fin d'année, la station de bus qui emmène leur père au travail. pic.twitter.com/GEV4epDJpb — Marc-Antoine JAMET (@MA_Jamet) June 30, 2023

Côté bilan, un gendarme et un sapeur-pompier ont été blessés. Deux véhicules incendie des pompiers ont été endommagés, de même qu'un véhicule de police et un véhicule de gendarmerie.