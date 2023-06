Cherbourg. Festival Les Art'Zimutés : "Nous sommes montés d'un cran en termes de programmation"

Le festival Les Art'Zimutés à Cherbourg débute mercredi 28 juin avec la boum des enfants. L'événement dure désormais quatre jours et prend de plus en plus d'ampleur.

"Nous sommes montés d'un cran"

"L'an passé était une reprise post-Covid 19 où l'idée était de revenir et de tester des petites choses avec la boum du festival", précise Benjamin Flambard, l'attaché de production. "Nous avons aussi testé sur le site une implantation différente avec une scène extérieure et non sous chapiteau. Nous sommes montés un peu d'un cran en termes de programmation tout en restant un festival à taille humaine."

• Lire aussi. Cherbourg. Le festival des Art'Zimutés revient avec une belle programmation

Benjamin Flambard Impossible de lire le son.

Boum des enfants, promotion, concerts

Mercredi 28 juin, la boum des Art'Zimutés a lieu de 13 heures à 18 heures avec des concerts, des activités et des initiations gratuites. La journée de jeudi sera consacrée à la promotion des pratiques amateurs avec un Institut médicoéducatif (IME) et un lycée de Cherbourg. Enfin, le vendredi et le samedi seront consacrés aux concerts et spectacles dont la tête d'affiche Matmatah pour la première soirée avec leur tube phare L'apologie.