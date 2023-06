Cherbourg. Le festival des Art'Zimutés revient avec une belle programmation

C'est l'un des groupes les plus attendus du festival. Matmatah fait partie des têtes d'affiche du festival Les Art'Zimutés, le rendez-vous musical de Cherbourg-en-Cotentin, qui se déroulera du mercredi 28 juin au samedi 1er juillet. "C'est la première fois qu'ils viennent aux Art'Zimutés, on est super heureux de les accueillir", rapporte Benjamin Flambard, attaché de production de l'association organisatrice Musiques en herbe. Les Bretons monteront sur la scène principale de la plage verte, vendredi 30 juin, pour le plus grand plaisir du public : "Au vu de la billetterie, on a vu un engouement qui est super motivant !", ajoute Benjamin Flambard.

Entre 10 000 et 11 000

personnes attendues

Cette année, suivant une volonté de Musiques en herbe, la programmation s'élargit avec plus d'artistes. "On a revu le budget pour aller chercher des noms connus pour mieux faire découvrir le festival, tout en gardant l'accent sur les musiques émergentes et du territoire", ajoute le salarié de Musiques en herbe. L'association espère croiser 10 000 à 11 000 festivaliers, contre 7 000 l'an passé. On retrouvera Mass Hysteria, Le Comptoir à vinyles, Kitano Graffiti, Apes, Chamaye, Madam ou encore ou Uto, vendredi 30 juin. Les festivaliers pourront apprécier sur scène le lendemain Wax Tailor, La P'tite fumée, Tiken Jah Fakoly, Ojos, Call me bichette, mais aussi Killukrew, Stage animal ainsi que Lady steamer et Calling Marian.

Toujours un œil sur la jeunesse

Avant d'accueillir ces groupes de musique, le festival démarrera en douceur avec de la musique jeune public, mercredi 28 juin. On note la prestation de Olifan et de Radio Minus. Ce dernier proposera une boum, qui, l'an passé, a rencontré un franc succès. Son projet est de remettre en lumière les trésors cachés de la création enfantine. La station diffusera les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Le lendemain, Les Art'Zimutés donneront carte blanche à l'Institut médico-éducatif (IME) de Jean-Itard pour un radio crochet à 13 h 30, à l'Atelier Musical des Artistes du Cotentin (IMAC) à 18 heures, puis à l'option musique du lycée Jean-François Millet en soirée. Ces quatre jours de fête devraient enchanter la ville de Cherbourg.