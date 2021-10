Pôle emploi Rouen recrute pour Huis Clos

Pôle emploi de Rouen-Darnétal s'est vu confier le recrutement de Huis Clos pour la France, soit 1500 postes par an et 200 offres immédiates.

Le Groupe Bertin - Huis Clos et Pôle emploi Haute-Normandie ont signé un accord national portant sur le recrutement du personnel (cadre et non cadre) de Huis Clos et de ses filiales en France. Le partenariat porte aussi bien sur la création de postes que sur leur renouvellement. Cet échange de savoir-faire vise à assurer l’insertion, la réinsertion et l’intégration des demandeurs d’emploi dans l’entreprise, optimisant ainsi la gestion prévisionnelle de l’emploi.