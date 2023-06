Rouen. Permis de conduire à 17 ans : "On a déjà une pénurie de places"

Passer son permis à 17 ans de façon anticipée était déjà possible depuis 2019 mais il y avait une condition : le conducteur mineur, une fois le permis en poche, devait conduire sous la supervision d'un conducteur majeur appelé "accompagnateur". À compter du 1er janvier 2024, la mesure changera. Les jeunes de 17 ans pourront passer leur permis et une fois obtenu, ils pourront conduire en autonomie. Mais qu'en pensent les auto-écoles rouennaises ?

"Qui sera responsable en cas d'accident grave ?"

"Ils auront un minimum de 20 heures de conduite donc ça peut être un peu tendu après sur la route. Après, 17 ou 18 ans, ça ne change pas grand-chose sauf qu'en cas d'accident grave, qui sera responsable ?", se questionne Karl Raoult, gérant des auto-écoles CER Rouen Normandie. "Je pense que le gouvernement va y répondre." Selon lui, "pour notre profession, ça risque d'affaiblir la conduite accompagnée parce qu'elle n'est pas assez pratiquée par les clients et pourtant ça permet d'avoir plus d'expérience".

"On est déjà en pénurie de places dans toute la France"

Le professionnel pointe du doigt un des problèmes majeurs de cette nouvelle annonce. Du côté des examens, "on est déjà en pénurie de places dans toute la France donc raccourcir d'un an, ça va nous faire une bouffée de clients qui va arriver en plus d'un seul coup et on n'aura pas forcément de places." En effet, aujourd'hui, pour ceux qui sont en conduite accompagnée à 17 ans, "on ne peut pas leur faire passer le permis puisqu'on est en manque de places alors on fait passer en priorité ceux qui ont 18 ans", indique-t-il. "Aujourd'hui, en Seine-Maritime, le délai est de minimum trois mois" pour passer son permis, selon Karl Raoult. Et "l'âge moyen du passage du permis est de 22-23 ans", conclut-il.