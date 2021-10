Un nouveau caisson pour les pompiers

Cage d’escalier, rambarde, toiture, ces pièces conçues par les apprentis vont être assemblées à un “caisson” multi-activité dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers.

Au total, 45 jeunes de première et deuxième années, en alternance, ont travaillé sur ce projet indispensable à l’entraînement des pompiers.

“Les compétences de ces jeunes professionnels de la métallerie en formation sont mises au service des sapeurs pompiers en formation et quelque part, ces deux métiers se ressemblent puisque pompiers et métalliers protègent chacun à leur manière”, explique Richard Prades, directeur du CFA Georges Lanfry. Prévus d’être transportés et assemblés sur le site de Tourville la Rivière, les caissons devraient être terminés fin juin.