Sapeurs-pompiers et apprentis métalliers main dans la main

Les apprentis du CFA Georges Lanfry travaillent depuis plus d'un an sur la conception de pièces essentielles à un outil pédagogique utile à la formation des sapeurs-pompiers. Cage d'escalier, rambarde, toitur : ces pièces conçues par les apprentis vont être assemblées a un "caisson" multi-activité pour l'apprentissage des sapeurs-pompiers. Ce sont au total 45 jeunes de 1re et 2e année, suivant une formation en alternance, qui ont travaillé sur ce projet indispensable à l’entraînement des sapeurs-pompiers. Prévu pour être transportés et assemblés sur le site de Tourville-la-Rivière, les caissons devraient être terminés fin juin.