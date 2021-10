Le CHU gère des tonnes de déchets

Le CHU de Rouen est une véritable ville dans la ville, qui génère, quotidiennement, 11 tonnes de déchets ! Les agents de l’environnement passent jusqu’à huit fois par jour dans les services, pour collecter les ordures ménagères et les cartons. Vu son activité, l’hôpital doit également suivre un protocole spécifique pour certains conteneurs.

C’est le cas des “déchets d’activités de soins à risque infectieux” (Dasri) comme les aiguilles ou les bistouris. “Ces déchets sont traités à part - car ils présentent des risques - par des prestataires extérieurs”, explique France Isabelle Montaigu, chargée du développement durable au CHU. Ils sont incinérés très rapidement, c’est-à-dire dans les 48 heures qui suivent leur collecte”.

Quand le traitement d’une tonne d’ordures ménagères, coûte en moyenne 120 €, il faut en compter 450 pour une tonne de “Dasri”. “Nous cherchons à réduire encore notre production de déchets, en abandonnant notamment la vaisselle à usage unique au self du CHU, ou en étudiant la possibilité d’adapter les packs d’ustensiles stériles aux besoins pour l’usage unique.” Car, chaque année, ce sont 600 tonnes de Dasri et 2500 tonnes d’ordures ménagères qui sortent des sites du CHU.

(Photo CHU Rouen Charles Nicolle)