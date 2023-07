Ouistreham. La Vélomaritime, l'itinéraire incontournable pour longer la côte

Longue 1 500 km, la Vélomaritime relie Roscoff, dans les Côtes-d'Armor, à Dunkerque, dans le Nord. Elle longe le rivage de la Côte de Nacre sur sa portion comprise entre Arromanches-les-Bains et Ouistreham. Aussi nommée Véloroute littorale ou voie verte de la liberté, cette portion fait un peu plus de 35 kilomètres, que vous parcourez en moins de 2 h 30, si vous avez de bons mollets. Majoritairement constituée de voies partagées, qui accueillent à la fois les piétons et les vélos, elle est praticable par les débutants et les familles. C'est l'itinéraire de rêve pour découvrir les villas balnéaires de la Côte de Nacre et ses longues plages de sable.

Un itinéraire bien indiqué

Entre Ouistreham et Courseulles-sur-Mer, le fléchage évite les erreurs et les aménagements sont bien conçus. Une longue voie cyclable relie Ouistreham à Luc-sur-Mer sur 12 kilomètres, et les plates-bandes sur ses côtés permettent de s'arrêter facilement. À la sortie de Courseulles-sur-Mer en revanche, ça risque d'être un peu compliqué. En effet, les travaux d'aménagement de la voie cyclable ont pris un peu de retard. Ils devraient se terminer au cours du mois de juillet, même si certaines sections ne seront pas encore finalisées. Pour vous aider à préparer votre parcours, vous pouvez vous rendre sur le site de la Vélomaritime. Il vous propose de calculer votre itinéraire et dispense de précieux conseils. Si votre parcours s'effectue sur plusieurs jours, vous pourrez peut-être vous arrêter dans les deux cyclos-lodges de Colleville-Montgomery, hébergements mi-bois mi-toile entre Ouistreham et Lion-sur-Mer. Si vous avez besoin de précisions sur place, rapprochez-vous des offices de tourisme. Vous pouvez aussi plus simplement demander aux cyclistes qui viennent d'en face, avec le sourire, c'est toujours mieux !