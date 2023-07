Varengeville-sur-Mer. Au bord du précipice, l'église Saint-Valery, édifice rempli d'histoire

Perchée à 80 mètres de hauteur sur les falaises de la Côte d'Albâtre, l'église Saint-Valery de Varengeville-sur-Mer domine la Manche depuis le XIe siècle. Peinte par Claude Monet, classée Monument historique, elle est réputée pour son décor à couper le souffle et pour son cimetière marin, où repose le corps du célèbre artiste français Georges Braque, auteur de vitraux dans l'édifice et la chapelle voisine.

Menacée par l'érosion

Depuis plusieurs années, l'église est menacée par l'érosion de la falaise, qui recule de 40 cm par an. Lorsqu'il a été érigé, l'édifice était à 400 mètres du bord de la falaise. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 40 mètres et pourrait tomber dans la mer d'ici 30 à 50 ans, malgré d'ambitieux projets pour déplacer le bâtiment religieux.