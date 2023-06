Orne. Sécheresse : face au manque d'eau, il faut colmater les fuites

Le ciel reste désespérément bleu et le sol bien sec, synonyme de sécheresse. Face à cette situation, le Syndicat départemental de l'eau, qui réunit l'ensemble des producteurs et distributeurs d'eau potable dans l'Orne, travaille sur une nouvelle organisation de la production et de la distribution de l'eau dans le département : "Il peut arriver sur des secteurs que l'eau ne coule plus au robinet", prévient-il.

Pour préserver la ressource, la chasse au gaspi est désormais ouverte : près de 20 % des canalisations ont des fuites, c'est la raison pour laquelle vendredi 30 juin, le Conseil départemental devrait voter un budget supplémentaire d'un million d'euros, lors de sa prochaine session plénière. Cette somme sera destinée à faire des travaux pour réparer ou remplacer les réseaux, c'est-à-dire les canalisations en mauvais état. Certaines sont âgées de près de 80 ans.

Dans le même temps, le président du Conseil départemental appelle tous les Ornais à économiser l'eau, car "la situation est compliquée, notamment à l'est de l'Orne", un secteur sur lequel le préfet a déjà pris des mesures de restriction depuis la tenue d'un comité sécheresse le 8 juin. Il a classé les zones Iton et Avre en situation d'alerte sécheresse avec des mesures de limitation ou de restriction des usages de l'eau qui concernent l'arrosage des pelouses, jardins, plantations en pleine terre, bacs, jardinières, mais aussi le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées.

À titre d'exemple, pour un particulier résidant en secteur d'alerte sécheresse, l'arrosage de son potager ou de ses cultures à domicile est interdit entre 10 heures et 18 heures.