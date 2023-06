Caen. Est-il encore possible de refaire ses papiers avant les vacances d'été ?

L'été arrive, peut-être avez-vous planifié des vacances à l'étranger. Arrive le moment de vérifier la validité de vos titres d'identité, et là, c'est le drame. Il y a urgence pour renouveler vos papiers et pouvoir monter dans l'avion. Quels sont les délais actuels ? Nous faisons le point pour vous.

À Caen, si vous vous rendez maintenant au service citoyenneté, "la date pour un prochain rendez-vous se situe aux alentours du 26 juillet, précise Nathalie Bourhis, adjointe à la Ville en charge des affaires générales. Comptez ensuite quatre semaines pour la réalisation de votre papier d'identité, qui est effectuée à Alençon". En résumé, vous n'aurez pas votre titre avant la fin du mois d'août.

D'ici la fin du mois de juin, quinze nouvelles communes seront équipées pour le recueil des demandes, de quoi augmenter le nombre de rendez-vous donc. De plus, un dispositif temporaire d'accueil sera érigé à Mondeville à partir du lundi 19 juin, de quoi augmenter la cadence, en délivrant 550 titres par semaine.

"Il y a aussi de nombreux désistements, qui libèrent des créneaux, évoque Nathalie Bourhis. Il faut être attentif et se rendre régulièrement sur la plateforme ou venir à l'état-civil." Et même s'il est peut-être trop tard, un seul mot d'ordre "anticiper" insiste l'élue. Présent ce jour-là, Frédéric Henri a suivi à la lettre le conseil. "Je n'en ai pas besoin tout de suite mais comme j'ai souvent entendu dire que c'était long je m'y prends à l'avance !"

Preuve s'il en fallait que la Covid est définitivement derrière nous, le nombre de demandes est en nette augmentation par rapport aux précédentes années. "Nous sommes à presque 9 000 demandes depuis le 1er janvier, l'an passé à la même période, nous étions à environ 7 800", illustre Nathalie Bourhis. Le sprint final est lancé pour renouveler vos papiers et pour certains le temps est compté !