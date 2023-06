Calvados. Carte d'identité, passeport : il sera plus facile de refaire ses papiers dans ces communes

C'est chaque année le branle-bas de combat à l'approche des vacances. Pour répondre à la forte demande de renouvellement des cartes d'identité et passeports, plusieurs départements instaurent des dispositifs d'urgence.

A l'image de la Seine-Maritime, où 13 "contrats urgences titres" ont été signés pour augmenter les disponibilités d'accueil et ainsi réduire les délais d'attente.

17 nouveaux espaces pour refaire ses papiers d'identité dans le Calvados

Dans le Calvados, 17 nouveaux dispositifs de recueil des demandes de carte nationale d'identité et de passeports sont progressivement installés au mois de juin.

Plus précisément, deux nouveaux dispositifs sont déployés à Caen et Hérouville-Saint-Clair, et quinze nouvelles communes sont équipées pour recueillir les demandes de documents d'identité :

• Epron

• Fleury-sur-Orne

• Bellengreville

• Cormelles-le-Royal

• Carpiquet

• Merville-Franceville

• Touques

• Noues-de-Sienne

• Valdallière

• Grandcamps-Maisy

• Creully-sur-Seulles

• Villers-Bocage

• Caumont-sur-Aure

• Isigny-sur-Mer

• Le Molay-Littry

"L'installation de ces dispositifs sera achevée avant la fin du mois de juin", indique la préfecture du Calvados.