[Dossier] Seine-Maritime. Passeport, carte d'identité : des créneaux supplémentaires pour renouveler ses papiers

À moins d'un mois du début de l'été, nombreux sont celles et ceux qui s'affairent en mairie pour refaire leurs papiers d'identité en vue de partir en vacances. Et cette année, les demandes sont particulièrement nombreuses, du fait notamment d'un rattrapage des départs en vacances post-Covid.

Cette année, ce sont ainsi plus de 14 millions de titres qui devraient être délivrés en France contre 12 millions l'an passé. Une tendance qui inquiète au plus haut niveau de l'État. Dernièrement, la Première ministre Élisabeth Borne a même pressé les services pour que, d'ici l'été, les délais d'obtention de rendez-vous pour le recueil d'identité puissent être divisés par deux, voire plus à l'automne.

Une prime de 4 000 euros

En Seine-Maritime, ce sont ainsi 13 "Contrats Urgence Titres" qui ont été signés pour augmenter, cette année, les disponibilités d'accueil. C'est le cas à Caudebec-lès-Elbeuf qui s'est engagée, comme le stipule le contrat, à augmenter d'au moins 20 % les recueils pour les titres de cartes d'identité et de passeports. En contrepartie, une prime de 4 000 euros sera versée à la Ville.

"On sentait que la pression était plus forte cette année et quand on a vu la proposition de l'État, on a immédiatement bondi dessus", explique le maire de la commune Laurent Bonnaterre. Ici, ce sont 150 créneaux supplémentaires qui ont été ouverts, les samedis matin de mai à juillet, et tous ont été pris très rapidement "Les appels ont été immédiats, les gens qui étaient en attente ont sauté dessus et les gens qui avaient des rendez-vous trop lointains ont évidemment saisi l'opportunité", poursuit l'élu.

En passant de 400 à 550 sur le nombre de recueils, soit une augmentation de 35 %, la commune remplit largement le cahier des charges. Pour la Ville, la prime n'a pour objet que de "payer les heures supplémentaires des agents qui se chargent de ces créneaux supplémentaires", selon le maire. Une vingtaine de Caudebecais ont pu bénéficier de ces nouveaux créneaux mais, désormais, il faudra patienter pour un nouveau rendez-vous.

"Si vous appelez aujourd'hui à Caudebec, on vous obtient un rendez-vous fin juillet ou août," précise le maire. "Les demandes viennent vraiment de partout, Le Havre, Harfleur, Paris, Caen également. En une semaine, on a reçu près de 300 appels et les appels continuent aujourd'hui", explique Renaud Zak, en charge du recueil à Caudebec-lès-Elbeuf. Et certains retardataires poussent la voix. "Malheureusement oui, certains veulent absolument un rendez-vous d'urgence, ce qui est compréhensible, ils réservent leur billet d'avion et ils se rendent compte que leur papier n'est plus à jour." La mairie est allée jusqu'à instaurer une liste d'attente en cas de désistement éventuel.

Équipée d'un dispositif de recueil depuis le mois de décembre dernier, Notre-Dame-de-Bondeville a également passé un contrat avec la préfecture pour dégager, jusqu'à fin juin, 270 créneaux supplémentaires. Ici, ce sont plus de 500 dossiers qui ont été instruits depuis, selon la mairie.