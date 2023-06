Orne. Un nouveau laser oculaire à plus de 42 000 € au centre hospitalier d'Alençon-Mamers

C'est un matériel de pointe et de haute technologie dont les patients peuvent désormais bénéficier au service ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (Chicam).

Depuis quelques mois, l'hôpital est doté d'un laser YAG, un équipement permettant de traiter efficacement et avec une grande précision des pathologies oculaires. Fines incisions, intervention sans hospitalisation et peu de risques d'infection, depuis janvier 2023, ce sont plus de cent vingt personnes qui ont bénéficié de ce nouvel outil. Celui-ci a été inauguré le vendredi 9 juin.

Un nouvel équipement de pointe

C'est une véritable révolution pour le centre hospitalier qui va désormais pouvoir accueillir des patients venant de tout le département de l'Orne et des départements limitrophes. C'est la Fondation Chicam Innovation qui est l'initiative de ce projet. Souhaitant contribuer au développement de l'innovation en santé, la fondation est reconnue d'utilité publique pour le département.

Le laser YAG à plus de 42 000 €. - Sacha Dubesset

L'installation de ce nouveau laser est un véritable atout pour l'Orne qui, comme beaucoup d'autres, subit une désertification médicale. Plus de 42 322 € ont été dépensés pour pouvoir acquérir ce matériel, avec l'aide d'un fonds de dotation de la Caisse d'Épargne pour l'initiative solidaire.

Pour rappel, le centre hospitalier d'Alençon-Mamers a été retenu pour la construction d'un nouvel hôpital d'ici 2030.

Pratique. Pour faire un don à la Fondation Chicam Innovation, rendez-vous sur ch-alençon.fr.