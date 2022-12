Santé. Le futur hôpital devrait être implanté sur le site Alençon/Condé-sur-Sarthe

Dans le cadre de la reconstruction du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM), le Comité de pilotage (COPIL) a été créé afin de déterminer "de façon objective la meilleure implantation à travers l'analyse d'études spécifiques". Trois zones d'implantation étaient en lice :

- un site à proximité d'Alençon-Damigny,

- un site à proximité d'Alençon-Condé-sur-Sarthe,

- un site à proximité d'Alençon-Cerisé.

Le Comité de pilotage vient de rendre son avis après la comparaison de ces trois sites selon une cinquantaine de critères. Celui d'Alençon-Condé-sur-Sarthe arrive en tête, avec des atouts décisifs, notamment la qualité des infrastructures routières existantes, sa proximité avec d'autres infrastructures, ainsi que le fait qu'il soit adapté au survol de l'hélicoptère. Il serait précisément construit sur un terrain agricole situé entre la rue Brebiette et le Chemin des planches, entre la zone commerciale Porte de Bretagne et le pôle universitaire.

Ecoutez ici : Sébastien Jallet, préfet de l'Orne Impossible de lire le son.

Le début de la construction est toutefois loin d'être acté. Deux conditions sont nécessaires : l'acquisition foncière des terrains agricoles actuellement occupés par des exploitants et une modification par décret et sur avis des communes concernées des limites municipales et cantonales. En effet, le site choisi serait sur le territoire de Condé-sur-Sarthe. Or, pour la mairie, les naissances qui auront lieu dans ce futur établissement doivent être attribuées à Alençon.

Ecoutez ici : Joaquim Pueyo, maire d'Alençon Impossible de lire le son.

"Dans mon rêve, d'ici 2027, 2028"

Joaquim Pueyo espère que le centre hospitalier verra le jour d'ici cinq ans. Un rêve difficilement réalisable, puisque la pose de la première pierre ne devrait pas se faire avant 2025. Pour les élus investis dans ce projet, "reconstruire un hôpital de A à Z, c'est une rareté et une chance de redonner de l'élan au tissu médical du territoire". Avec cet hôpital moderne, cet "hôpital du futur", les élus espèrent en faire un centre de référence en Normandie.

Ecoutez ici : Bertrand Deniaud, VP de la région Impossible de lire le son.

Pour la construction du complexe hospitalier, 123 millions d'euros ont été investis, la moitié par l'État, l'autre moitié par la Région.