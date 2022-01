Alençon. Le nouvel hôpital est le plus gros investissement du Ségur de la santé en Normandie

L'actuel CHICAM (Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers) voit passer plus de quarante mille patients par an. Mais avec certains pavillons qui sont partiellement classés aux Monuments historiques et un bâtiment principal qui date des années soixante-dix, il présente un taux de vétusté de 94 %. Beaucoup d'hébergements se font en chambre double, avec une seule douche par étage. En 2018, une crue de la rivière Sarthe, qui borde le site de santé, a failli nécessiter l'évacuation de tout l'hôpital. Un nouveau scanner ultra-performant doit y être installé en collaboration avec le CHU de Caen et l'hôpital du Mans, mais personne ne sait où l'installer. L'indispensable extension de l'hémodialyse va se faire dans des bâtiments modulaires, faute de place ailleurs. Bref, il était temps de faire quelque chose !

Élus locaux, régionaux, représentant de l'ARS, ont été accueillis par Jérôme Le Brière, directeur du CHICAM.

Le plus gros projet en Normandie

Cet hôpital est "pivot" du groupement hospitalier Alençon/Perche/Saosnois sur un bassin de 150 000 habitants. Alors que 250 projets ont été déposés, le futur hôpital sera le plus gros investissement du Ségur de la Santé en Normandie. Vendredi 14 janvier, le président de la Région Normandie Hervé Morin s'est rendu sur le site de l'actuel hôpital. "Le nouvel hôpital fera 37 000 m2" précise Antoine Châtel, en charge de l'engineering du projet "qui reste à affiner" : un groupe de réflexion est constitué avec des hospitaliers, des représentants de la médecine de ville et des représentants des usagers.

Jérôme Le Brière et ses équipes ont présenté le projet de nouvel hôpital à Alençon.

Ouverture prévue en 2029

Selon le calendrier prévisionnel, 2022 permettra de définir le projet. 2023-2024 verra l'étude de conception et le choix de l'architecte. La construction sera lancée de 2025 à 2029, mais le lieu n'est pas encore défini : "Il faut six à neuf hectares pas loin des principaux axes routiers", précise Jérôme Le Brière, directeur du CHICAM. "Le choix devrait intervenir à la mi-mars 2022."

Ecoutez ici Jérôme Le Brière: Impossible de lire le son.

"L'ambition, avec un établissement neuf, est d'attirer de nouveaux professionnels de santé, ce qui améliorera l'attractivité médicale du territoire", souligne Joaquim Puyeo, le maire d'Alençon. "Ce nouvel hôpital va permettre une réduction des inégalités territoriales de santé", espère de son côté Thomas Deroche, le directeur de l'Agence régionale de santé de Normandie.

Ecoutez ici Thomas Deroche: Impossible de lire le son.

Le nouvel hôpital est estimé à 160 millions d'euros. L'État le finance pour 73 millions d'euros et Hervé Morin a annoncé que "la Région Normandie en apportera 60. On est la seule région en France à investir ainsi dans la santé en complément de l'État, bien que ce ne soit pas dans nos compétences".