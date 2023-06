Alençon. Une jeune entreprise de l'Orne participe au Salon européen des start-up à Paris

La septième édition du Salon européen des start-up VivaTech 2023 ouvre ses portes mercredi 14 juin, au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris.

Dix-huit de ces entreprises innovantes à fort potentiel de croissance implantées dans notre région et regroupées sous la bannière "We are Normandy" vont participer à ce salon… mais une seule est implantée dans l'Orne. Il s'agit de SOFA vod, une plateforme par abonnement de streaming de films indépendants, qui est implantée à Alençon.

"Cette plateforme a été lancée en 2021, elle accueille désormais 550 films, et on en a une vingtaine de nouveaux qui arrivent chaque mois", explique Guillaume Pissot, qui est l'un des associés de cette start-up. À Paris, il espère nouer de nouveaux contacts. Le Salon VivaTech 2023 s'y tient jusqu'à samedi 17 juin.