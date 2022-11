Alençon. Sofa vod, une plateforme pour le cinéma émergent

Installé depuis mi-septembre à la pépinière Bonnet, à Alençon, Guillaume Pissot est l'un des cofondateurs de la société Sofa vod. Comme Netflix et d'autres plateformes de visionnage de vidéos en ligne, Sofa vod propose au public de s'abonner pour regarder depuis chez soi des films et des séries. Même principe, mais avec quelques spécificités : la grande différence avec l'entreprise américaine de vidéos à la demande, c'est que Sofa vod propose des contenus issus du cinéma émergent français, de boîtes de production indépendantes, du cinéma amateur.

Déjà plus de 400 créateurs

À l'origine de Sofa vod, Guillaume Pissot, originaire du Mans (Sarthe). Il travaille à Alençon depuis six ans et, en parallèle de son activité d'intervenant à starTech, il se lance dans la production cinématographique avec un groupe d'amis. Constat sans appel. La bande réalise que les créations vidéos se perdent sur YouTube et qu'elles ne bénéficient pas de la visibilité souhaitée. L'idée de créer Sofa vod naît alors. Après trois ans d'élaboration du projet, en 2021, l'équipe publie sa plateforme.

En un an, Sofa vod a réussi à attirer plus de 400 créateurs français, permettant de proposer plus de cent heures de visionnage en ligne. Près de 150 abonnés font actuellement vivre la plateforme et ses créateurs. Les fondateurs ont mis en place un système de recherche de contenus par département. "Ceux qui veulent consommer de la vidéo en circuit court, avec des films produits près de chez eux, ont la possibilité de le faire ", explique Guillaume Pissot.

Concernant le financement, 40 % des abonnements reviennent aux créateurs, proportionnellement à la durée effective de visionnage de leur film par les abonnés. Guillaume Pissot espère attirer davantage de créateurs normands sur la plateforme. Pour publier son film, aucuns frais ne sont demandés. L'objectif reste "de permettre aux créateurs de gagner en visibilité et de toucher de l'argent pour leur travail".