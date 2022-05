Alençon. Cosplay, concerts, e-sport, jeux vidéo… starTech Normandy fête ses 20 ans

Pour ses 20 ans, le centre de formation et de conseil autour des usages du numérique starTech Normandy organise, le week-end des 7 et 8 mai, le starTech Orne Fest', à l'hôtel du département à Alençon. Différentes animations seront proposées de 10 heures à 19 heures : concours et défilés de cosplay (création de costumes imaginés à partir de jeux ou de films), animations scéniques et concerts, e-sport, jeux vidéo, ateliers mangas, slam et 3D en compagnie d'invités et de nombreux exposants. La cosplayeuse Ewenae, suivie par plus de 10 000 abonnés sur Instagram, sera présente.

Si ces deux journées ont de grandes chances d'intéresser les jeunes, elles peuvent également plaire aux adultes. Des consoles de jeux vidéo rétro seront installées dans l'espace, de quoi "donner un peu de nostalgie aux parents", se réjouit Mylène Jaubert, directrice de starTech Normandy.