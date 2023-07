Archéologie. Au cœur de Gisacum, ville gallo-romaine près d'Évreux

Il y a 2 000 ans, Gisacum était un sanctuaire gallo-romain. Les premières fouilles du site archéologique ont été lancées en 1801 et se poursuivent chaque été.

Une exposition unique

Le centre d'interprétation permet de mieux comprendre le site. Il présente des objets trouvés lors des fouilles et des maquettes et plans 3D du site, mais cet été tout change. Jusqu'en septembre, l'exposition "Voyage sacré, sacré voyage" investit le musée. Elle retrace la journée de deux pèlerins vers Gisacum. Des pièces découvertes sur le site au XIXe siècle reviennent pour la première fois, dont deux statues de Jupiter et Apollon, deux des plus beaux bronzes gallo-romains en France.

Les thermes et le jardin archéologique sont également à découvrir en visite libre ou guidée. Un circuit des thermes au théâtre à travers le Vieil-Évreux est aussi proposé.

Pratique. Le site est ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.