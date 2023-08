Loisirs. Nos idées de promenades à Saint-Céneri-le-Gérei, l'un des plus beaux villages de France

Et si durant votre passage à Alençon, vous visitiez l'un des plus beaux villages de France ? Saint-Céneri-le-Gérei est un petit village de cent douze habitants situé dans une boucle de verdure à la frontière de la Sarthe. Ce petit village autrefois fréquenté par les peintres regorge de chemins et d'allées qui raviront les amateurs de balades.

Profitez de la promenade du chemin des Gaulois qui permet d'enjamber la Sarthe, en empruntant le petit chemin qui vous amènera à la fontaine miraculeuse. Ou bien de la promenade du moulin de Trotté qui permet de découvrir les ruines des Forges de la Bataille et l'ancien moulin qui est aujourd'hui restauré. Enfin, la promenade de la Pierre Bécue permet d'avoir une vue panoramique sur le village.

Tous ces chemins sont parfaits pour se balader paisiblement dans le village ainsi que dans les forêts alentour. Alors, n'attendez pas pour chausser vos baskets de randonnée !

Pratique. Plus de promenades sur saintceneri.org.