Pays de Caux. 80 animaux saisis dans le cadre d'une enquête pour trafic

Quatre-vingts animaux "domestiques et non domestiques" ont été saisis sur le ressort du tribunal judiciaire du Havre, annonce le procureur de la République, Bruno Dieudonné, dans un communiqué publié jeudi 8 juin.

Sans préciser quelles espèces sont concernées, il indique que les saisies ont eu lieu la veille, "à l'issue de plusieurs mois d'enquête" pour trafic, avec des faits "d'importation, détention et cessions illégales" de ces animaux, "détenus dans des conditions inappropriées à leur bien-être". La, ou les communes, où a été réalisée cette saisie n'ont pas été précisées par le parquet.

Des gardes à vues sont en cours, ce jeudi. Une information judiciaire sera ouverte dans les prochains jours.

Les animaux ont été confiés à des associations habilitées à les accueillir, notamment à la Société protectrice des animaux.

Selon Le Courrier Cauchois, ces saisies se sont déroulées à Lillebonne et Trouville-Alliquerville et pourraient avoir un lien avec le caracat (croisement entre un caracal et une chatte), à l'origine pris pour un lynx, qui avait divagué dans le secteur de Bréauté en 2020.