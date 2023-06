Orne. Une préparation olympique pour les jeunes des Missions locales

La Mission locale était en mode olympiades jeudi 1er juin, dans le gymnase Michel-Pelchat d'Argentan. À moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024, tous les membres du portail d'insertion pour les jeunes de l'Orne se sont réunis pour la journée afin de s'affronter sur différents sports. Basket, badminton ou encore boule lyonnaise, les jeunes ont été mis à rude épreuve sous un soleil étouffant.

Plus de quatre-vingt-dix membres de la Mission locale d'Alençon, de Flers, d'Argentan et de L'Aigle-Mortagne ont mouillé le maillot pour tenter de remporter le trophée de meilleure agence du département. Cet événement avait aussi pour but de préparer les jeunes pour le monde du travail en les faisant participer à des sports collectifs. "Au travers du sport, on travaille les compétences douces que les travailleurs recherchent. Cela peut être la concentration comme l'esprit d'équipe", explique Solenn Ravalec, responsable communication et événementiel pour la Mission locale Normandie.

Une journée fédératrice

"Faire du sport comme ça, c'est toujours bénéfique. C'est mieux que les activités que l'on fait dans les locaux de la Mission. C'est une très bonne idée et je pense qu'ils ont les moyens d'en faire plus à l'avenir", estime Kimlyan Coupel Troya, membre de la Mission locale d'Alençon.

Écoutez l'avis de Kimlyan Coupel Troya sur cette journée : Impossible de lire le son.

"C'est une première édition et on souhaite rééditer l'opération tous les ans au printemps. On est partis d'une page blanche, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour faire encore mieux les prochaines années", assure la responsable communication. Malgré l'esprit de compétition qui régnait dans le gymnase, le plus important pour les jeunes restait de s'amuser et de s'entraider.