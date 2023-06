Disparition. L'humoriste Guillaume Bats est mort à l'âge de 36 ans

L'humoriste Guillaume Bats est mort jeudi 1er juin, a annoncé la société Dark Smile Productions sur sa page Facebook. Il avait 36 ans.

"Bonsoir à tous,

c'est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l'apprendraient par le biais de ce message. Nous trouvions important pour lui et pour sa mémoire que cela n'arrive pas d'abord par voie de presse.

L'événement étant récent nous n'avons pas encore l'ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement. Dans l'attente, nous avons créé un mail de contact vous permettant de vous faire connaître si vous êtes un de ses proches : contactmgb@darksmileprod.fr

Nous n'avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs.

L'équipe entière de Dark Smile Productions"

Guillaume Bats était né avec la maladie des os de verre. L'humoriste avait fait de sa maladie une force. De la MJC de son quartier à l'Olympia, l'humoriste a toujours fait en sorte de rire de son destin tragique. Il avait fait la première partie de plusieurs humoristes de la scène française : Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard ou encore le Comte de Bouderbala. En 2018, il joue son seul-en-scène intitulé Hors cadre produit par Jérémy Ferrari et Éric Antoine. Les deux humoristes ne se sont pas encore exprimé sur cette disparition à l'heure qu'il est.

Celui qui présentait actuellement son dernier one-man-show, "Inchallah" dans toute la France, était passé par Rouen, au Théâtre à l'Ouest, début 2023.