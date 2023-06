[Vidéo] Lillebonne. Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop, l'exposition se dévoile au grand public

Le musée Juliobona, situé face au théâtre romain de Lillebonne, s'est transformé à l'occasion du bicentenaire de la statue de bronze doré découverte en 1823 à Lillebonne. Pour fêter cet anniversaire, les équipes du musée Juliobona, encadrées par Elise Cousin, responsable des musées de Caux Seine Agglo, ont étudié un nouveau circuit, de nouvelles couleurs, une scénographie et ont réussi à rassembler des œuvres venues de plusieurs musées.

Le résultat est très réussi et permet, grâce aux différents univers, de comprendre les différentes facettes du Dieu Apollon et de découvrir que sa personnalité, ses attributs ont traversé les siècles.

Grâce à cette exposition, le visiteur se rend compte que l'icône Appolon est encore très présente dans la société actuelle, au travers de la culture pop, dans les jeux vidéo ou encore dans la publicité.

Vous avez l'âme d'un archéologue, envie de devenir le nouvel Indiana Jones ou Benjamin Gates ?

Dans le cadre de l'exposition "Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop", les équipes du musée Juliobona ont mis en place un jeu de piste à la découverte des divinités grecques à travers les 35 communes du territoire de Caux Seine agglo. Apollon n'est pas venu seul, de nombreux autres personnages issus de la mythologie grecque se baladent dans nos villes et campagnes. Le principe de ce grand jeu de piste est de les retrouver pour découvrir qui sont ces personnages et quelles sont leurs histoires. Un jeu qui allie nature et culture !

Pratique. "Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop" - du 15 avril au 30 novembre au musée Juliobona, place Félix Faure à Lillebonne. Informations : musee-juliobona.fr.