Sympa la table : le Socrate

L’endroit est charmant, à deux pas d’une fontaine au cœur de Rouen. Les baies du Socrate laissent voir une salle bien remplie, ce qui laisse présager de la qualité de sa cuisine. Un coup d’œil en passant aux assiettes de ceux qui sont attablés suffit à convaincre que l’on a tout intérêt à tester cette brasserie.



Des salades bien garnies

Pour 12,90€, cet établissement propose une entrée et un plat ou un plat et un dessert. Si le plat du jour, une escalope de poulet accompagnée de tagliatelles et de sauce au citron vert, est tentante, je me laisse finalement convaincre par une salade au chèvre chaud. Le plat est copieux et excellent, les croutons de chèvre s’y mariant au reblochon, sur un lit de salade, aux lardons et œuf dur. L’assaisonnement est parfait, ni trop, ni trop peu.

Au moment du dessert, je décide de passer à côté de la tarte tatin et de sa crème fraîche, pour goûter au tiramisu aux speculos. C’est une réussite : la crème est onctueuse mais néanmoins légère et la base aux spéculos associe habilement la saveur sucrée du biscuit à l’amertume du café. Le service énergique et rapide, malgré le nombre de couverts à servir, en fait un endroit agréable où l’on peut déjeuner même si l’on est pressé. Mais il ne faut pas hésiter à réserver.

Pratique. Le Socrate,46-48 rue Ganterie. Ouvert du lundi au samedi, de 12h à 15h. Tél. 02 35 70 32 03.