Manche. Six personnes secourues en mer en une journée

Quatre personnes se sont retrouvées piégées par la marée ce lundi 29 mai.

Vers 14 heures, à Montmartin-sur-Mer, deux personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur un banc de sable, elles ont pu se réfugier sur un voilier au mouillage à l'entrée du Havre de Regnéville-sur-Mer avant d'être récupérées saines et sauve par les secours.

Deux autres personnes se sont retrouvées surprises par la marée entre le Mont-Saint-Michel et le rocher de Tomblaine. C'est un guide de la baie qui a alerté les secours. Elles ont été hélitreuillées par l'hélicoptère de la Sécurité civile et ramenées saines et sauves sur la terre ferme.

Deux autres opérations de secours ont été engagées en ce lundi de Pentecôte.

Un kayakiste s'est retrouvé en difficulté au large de Denneville, et une personne en paddle s'est aussi également retrouvée en difficulté au large de Hauteville-sur-Mer. Ils ont été récupérés par les sapeurs-pompiers et les sauveteurs de la SNSM.