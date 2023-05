Le Havre. La cheminée d'un immeuble menace de tomber, 12 personnes relogées

Lundi 29 mai, une cheminée présente sur un immeuble de quatre étages, qui comprend des habitations et des commerces, menace de tomber notamment sur une toiture et la cour interne d'un collège, rue Aristide-Briand au Havre.

Deux personnes au chômage technique

La mairie a pris un arrêté de péril interdisant d'accéder et de séjourner aux numéros 257 et 259 de la rue Aristide-Briand. Un périmètre de sécurité est établi et matérialisé.

En raison de ce danger, douze personnes sont relogées (9 par la mairie et 3 par leurs propres moyens) et deux personnes d'un salon de coiffure sont privées d'activité.

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime rappellent de respecter le périmètre de sécurité.