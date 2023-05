Caen. Un corps découvert, une enquête en cours

Macabre découverte à Caen. Un corps a été découvert tard dans la soirée dimanche 28 mai. Il aurait été découvert au niveau du Cours Montalivet. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un homme ou d'une femme et l'âge de cette personne. "L'identité de la personne et les circonstances du décès sont inconnues à ce stade", précise le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort.

Plus d'informations à venir...