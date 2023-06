Bonne table à Rouen. Tommasino mise sur les spécialités italiennes

Tommasino met le drapeau vert, blanc et rouge à l'honneur depuis le 4 mai dernier. Dès l'entrée du restaurant, on voit les couleurs du pays italien. Les luminaires modernes au style industriel habillent le plafond blanc et les tables en bois apportent un côté chaleureux. Avec les bouteilles de liqueur italienne Campari posées sur des étagères, c'est sûr, on est en Italie.

L'Italie au cœur des assiettes

À la carte, on retrouve plusieurs spécialités. En entrée, il y a la fameuse tomate burrata, en plat, les lasagnes et le risotto et, en dessert, un classique : le tiramisu. Le midi, deux formules existent : entrée, plat ou plat, dessert, à 18,50 euros, et la complète entrée, plat, dessert, à 22,50 euros. Lors de ma venue, j'ai opté pour la formule plat, dessert en commençant par la Parmigiana, un gratin d'aubergines et sauce tomate servi avec une salade.

Parmigiana (gratin d'aubergines)

Pour finir, je ne pouvais pas repartir sans avoir goûté le tiramisu, bien équilibré en café, mascarpone et biscuit. J'ai ensuite terminé mon repas avec un café. L'addition est plutôt raisonnable, puisque j'en ai eu pour 19,80 euros.

Thomas Gnocchi est franco-italien, il dirige le Tommasino. S'il a choisi ce nom, c'est parce que "quand je vais en Italie, ma famille m'appelle Tommasino, alors ce nom me représente bien". Là-bas, la carte change toutes les semaines. "On propose trois entrées, trois plats et trois desserts", assure celui qui n'en est pas à sa première aventure culinaire. "J'ai déjà une pizzeria à Oissel qui s'appelle O'fratelli, que j'ai ouvert avec mon frère."

Mais ce qui fait la particularité de sa nouvelle adresse, c'est que le soir, elle se transforme en bar où l'on retrouve des planches à partager, du fromage et de la charcuterie italienne. "Je voulais quelque chose de convivial le soir dans l'esprit aperitivo comme en Italie", conclut-il. Une belle adresse à découvrir !

Pratique. 25 rue Saint-Eloi, ouvert du lundi au vendredi de 12 heures à 15 heures et le soir à partir de 18 h 30 sauf le lundi. 06 58 34 24 97