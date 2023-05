Rencontre. Au Caen Basket Calvados, deux frères donnent de la voix !

Ce vendredi 26 mai, le Caen Basket Calvados aura encore besoin d'un public en feu pour tenter d'aller battre Loon Plage en demi-finale des playoffs de Nationale 1. Pour mettre l'ambiance, le CBC compte sur une salle comble, un speaker fou (Pierre Salzmann-Crochet), mais aussi des kops de supporters. Damien et Simon Brunel, frères et basketteurs, font partie du CBC Kop Nation. À chaque match, ils s'arrachent la voix pour faire vibrer le Palais des sports.

Chacun son rôle au sein du CBC Kop Nation

Damien, l'aîné âgé de 17 ans, raconte comment le kop de supporters est né. "On a commencé à chanter avec un groupe de copains. Deux autres frères, Eliot et Max Correc, ont monté l'association avec leur maman." Le groupe, situé derrière le panier, a bien grandi. Sur certains matchs, ils sont presque 50 à encourager les Caennais. Maillot sur les épaules, banderoles, écharpes, mégaphones, ils ont toute la panoplie du supporter.

Simon, 14 ans, est au tambour. Son aîné, Damien, motive les troupes.

Au sein du groupe, chacun a son rôle. "Moi, je suis plutôt au niveau du tambour", sourit Simon, 14 ans, qui a détaché un caisson de sa batterie personnelle. Il aura tenu quelques matchs avant que l'association ne se décide à lui en offrir un. Son grand frère Damien est plutôt en leader. "Je rebooste les troupes sur les chants !", sourit le jeune homme, en avouant terminer quelques rencontres totalement aphone.

Ce vendredi soir au Palais face à Loon Plage, c'est TOUS EN BLANC ⚪⚪⚪#CBCNation pic.twitter.com/AGxynfKnZr — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) May 25, 2023

Ce soir, les deux frères comptent bien être à la hauteur de l'événement et espèrent emmener le public avec eux. "Quand on lance quelques chants et que la salle vient avec nous, se met à chanter et sauter, ça nous met en confiance !", confie Simon, prêt à tout donner. Nul doute que l'ambiance sera encore au rendez-vous ce soir.