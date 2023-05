Le Havre. Grosse opération de pompiers : plusieurs personnes intoxiquées à La Poste du centre commercial Coty

Faits Divers. Plus de 20 pompiers et une dizaine d'engins ont été déployés, jeudi 25 mai, rue du Marechal-Gallieni au Havre, au niveau du centre commercial Coty à la suite de l'intoxication de plusieurs employés et usagers de La Poste ainsi que des agents de sécurité du centre commercial. Il pourrait s'agir d'un colis suspect.