Chapeau, les artisans !

Nos artisans ont de l’or dans les mains mais aussi des idées sous le chapeau. La preuve avec cette nouvelle rencontre programmée dans le cadre des “Artisans d’Art se racontent”, les samedi 4 et dimanche 5 juin, sur le thème cette fois de la “création de chapeau”. Deux invités présenteront leurs réalisations et partageront avec le public les secrets de leur savoir-faire. Samedi 4 juin, Céline Savary exposera pour la première fois à Rouen ses chapeaux inspirés de la nature et des années 1920 et proposera un atelier de couture gratuit pour tous. Dimanche 5 juin, ce sera Charlotte de Coularé Delafontaine, jeune rouennaise diplômée de l’école de commerce Rouen Business School, qui parlera également de sa passion pour les chapeaux et initiera le public à la réalisation de fleurs en tissus. Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h dans la Cour intérieure de l’Office de Tourisme de Rouen, Entrée libre. Tél.02 32 08 32 40.

(Photo Céline Savary)