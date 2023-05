[Vidéo] Le Havre. Quand les douanes saisissent du soda estampillé "champagne"

En octobre 2021, les douaniers du port du Havre saisissaient, dans un conteneur en provenance de Haïti, un stock de près de 35 000 bouteilles de soda estampillées "couronne fruit champagne".

Charles Goemaere, directeur général du comité Champagne, rappelle que ces produits ont été saisis à trois reprises, au Havre.

Préservatifs, bougies, biberons…

À l'intérieur, un liquide orange vif. "Tout le monde sait bien que ce n'est pas du champagne, mais on est face à un détournement de la notoriété de ce produit via une utilisation abusive de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) champagne", détaille Charles Goemaere, directeur du comité Champagne, représentant 5 000 vignerons et chargé par la loi de protéger l'appellation.

Ce type de détournement est "très fréquent". Un millier de dossiers sont en cours, dans 80 pays à travers le monde. Outre les vins mousseux, le comité a déjà été face à tout un tas de produits étiquetés "champagne" abusivement : bougies parfumées, préservatifs, chaussures, parfums, eau pour chien, papier toilettes ou même biberon pour bébé en forme de flûte !

Vin mousseux, chaussures ou biberons pour bébé, les produits estampillés "champagne" sont nombreux.

La marchandise revalorisée

Sur les sodas, la justice a condamné le contrefacteur et ordonné la destruction de la marchandise. Celle-ci a débuté mercredi 24 mai, sur la plateforme de la société Chimirec-Valrecoise, implantée à Gonfreville-L'Orcher.

La société Chimirec est chargée de récupérer les matières valorisables.

"Les 35 000 bouteilles sont vidées individuellement afin de récupérer le jus, qui sera réutilisé pour faire de l'énergie. Les matières plastiques des bouteilles et des palettes seront valorisées", détaille Sophie Marques, responsable de la plateforme. Les bouchons seront confiés à l'association Bouchons 276, qui les revend pour financer des équipements dédiés aux personnes handicapées.

Depuis le début de l'année 2023, les douanes du Havre ont déjà saisi près de 334 000 produits contrefaits sur le port du Havre, grâce notamment au ciblage de conteneurs.