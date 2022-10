Rouen. L'association Bouchons 276 a besoin de matières plastiques

À Rouen, l'association Bouchons 276 peine à recueillir des bouchons en plastique. Au total, cette année, 118 tonnes ont été récoltées, soit 20 tonnes de moins par rapport à l'an passé. L'association tire la sonnette d'alarme. Pour financer ses projets et venir en aide aux personnes en situation de handicap, l'association a plus que jamais besoin de matières plastiques.

Penser à garder ses bouchons en plastique

Face à cette situation, Dab Delaporte, président de l'association, l'affirme : "Nous manquons de bouchons et de couvercles en plastique. On accepte tous types de bouchons en plastique, comme ceux des ketchups, de la mayonnaise. On récupère aussi les bouchons de Stabilo et les tubes de colle vides."

Pour l'association, une tonne collectée, c'est 295 euros à reverser à un projet. Cet argent permettra notamment de financer l'éducation de chiens guides ou encore l'aménagement d'une voiture adaptée.

Les différents points de collecte de Bouchons 276 en Normandie sont précisés sur leur site internet www.bouchons276.com.