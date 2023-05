Cherbourg. Les meilleures terrasses de la ville : notre sélection

Cherbourg ne manque pas de terrasses pour profiter des rayons de soleil du printemps : qu'on cherche une ambiance festive, gourmande ou plus intimiste, il y trône une multitude de lieux extérieurs où s'attabler pour passer un bon moment.

La plus gourmande : La Cave du Monkey

Ce bar-caviste vient de déménager devant la passerelle Michel-Legrand, et offre un choix varié de vins et spiritueux. Du côté de l'épicerie fine, on trouve des terrines, soupes et desserts locaux, mais aussi de très bons thés ou cafés à déguster chez soi ou en terrasse. L'équipe du lieu organise aussi régulièrement des dégustations de rhum ou de whisky.

La plus calme : Les Boucaniers

Place de la Fontaine, avec vue sur la rue commerçante Albert Mahieu se trouve le bar des Boucaniers et surtout sa terrasse très ensoleillée. Son emplacement est idéal, sur une place sans voitures.

La plus grande : le Café du Port

Tous vêtus de rouge, le Café du Port et sa terrasse trônent sur l'avant-port. Alors qu'à son apparence, on croirait à une simple brasserie, ce bar et restaurant possède aussi une partie épicerie fine de produits de Normandie : bières, desserts, produits de la mer…

Les plus ensoleillées : Le Vice City et La Bodega

En plein soleil dès la fin de journée, Le Vice City offre une ambiance très chaleureuse, des cocktails et des planches à partager. Même ensoleillement du côté de La Bodega, une terrasse très conviviale où les matchs de football sont parfois retransmis, et des soirées à thème régulièrement organisées.

La plus centrale : Le Moderne

Au soleil, avec une vue sur le théâtre, Le Moderne est un restaurant où il fait bon se détendre. A la carte, des plats simples comme on en sert dans les brasseries mais aussi des planches à partager à l'heure de l'apéritif.

La plus marine : La Bacouette

Direction le port Chantereyne pour s'attabler à La Bacouette, qui offre une vue calme et reposante. Un lieu de vie convivial, où, si vous avez de la chance, vous croiserez des habitués en plein concert improvisé de ukulélé. On s'y attable à toute heure, pour le petit-déjeuner, le goûter ou le dîner.