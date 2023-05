Manche. Près de 100 automobilistes sanctionnés en un week-end sur les routes du département

Pour lutter contre l'insécurité routière et les conduites addictives, vitesse, alcool, stupéfiants, les routes étaient de nouveaux surveillées par les forces de l'ordre au cours de ce week-end du samedi 20 et du dimanche 21 mai. Au total, 97 automobilistes ont été sanctionnés sur les routes de la Manche, dont 42 pour des excès de vitesse. Dix permis de conduire ont été retirés et 18 véhicules immobilisés au cours de ces deux jours.

Depuis le début de l'année, on déplore sur les routes de la Manche 8 tués et 154 blessés dans les 138 accidents corporels recensés.