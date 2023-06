Le Havre. Stan Sobczyk, la mémoire de la glisse aquatique

"La glisse est une philosophie." Stan Sobczyk se fait poète quand on lui demande d'expliquer sa passion. "C'est avoir la chance incroyable de pratiquer une activité et de laisser libre cours à son imagination pour aller ailleurs. On gamberge non-stop pour inventer autre chose. C'est une symphonie inachevée dont on rêve la nuit."

"J'ai toujours préféré l'eau

au macadam"

Stan Sobczyk, âgé de 73 ans, a d'abord pratiqué le skate. Mais ce n'était pas son truc. "J'ai toujours préféré l'eau au macadam", sourit le sportif, devenu commerçant. Il commence ses aventures aquatiques par le surf, en 1972. "Avec une bande de copains, on barbotait à la digue. On prenait les vagues. C'était déjà extraordinaire." La discipline n'en est qu'à ses balbutiements. La planche qu'il utilise est de fabrication maison.

Tous les ans, avec ses potes, le jeune Havrais descend quinze jours à Biarritz à la fin août pour profiter des rouleaux de la côte basque. "Un jour sans vague, on voit un mec qui se balade sur l'eau avec une espèce de longboard et une voile ! C'est la première planche à voile que j'ai vue de ma vie !" Son sang ne fait qu'un tour. "C'est génial, pour nous, au Havre : on n'a pas de vagues, mais on a du vent !" Il va jusqu'en Hollande pour dégoter son tout premier 'windsurfer'. Un dimanche après-midi du milieu des années soixante-dix, il est donc le premier dans la cité Océane à se lancer dans l'aventure de cette nouvelle glisse. "C'était Vidéo Gag ! J'ai passé trois heures à essayer de lever la voile et à me casser la figure."

Il ouvre son magasin de glisse dès 1979

Stan Sobczyk a eu une première vie professionnelle, dans l'industrie et la mécanique des fluides, à partir de la fin des années soixante. "J'étais déjà dans le liquide", plaisante-t-il, jamais avare d'un bon mot. La dangerosité du métier le fait changer de carrière. Après une incursion dans l'automobile, il réalise son rêve quelques années plus tard : il ouvre son premier magasin de matériel de glisse en mars 1979, place du Général de Gaulle. La planche à voile se démocratise. Le sportif participe au développement du spectaculaire funboard qu'il importe d'Hawaï dès 1981. En 1986, il s'illustre aussi en signant un record du monde de vitesse à Brest.

Toute sa vie, Stan Sobczyk a fabriqué, testé, développé ses propres matériaux et outils pour faire progresser la glisse. Son moteur : le "développement empirique", qui l'amène, encore aujourd'hui, à affronter les vagues havraises, quand il en a le temps, sur un wingfoil.