Insolite. Pourquoi un avion de chasse est-il posé sur un toit d'immeuble près de Granville ?

Les habitants de Donville-les-Bains ont dû se frotter les yeux avant de regarder à nouveau, mais non, ils n'ont pas rêvé : un avion de chasse de type Sepecat Jaguar a été installé sur le toit d'un immeuble de la commune, au 16 route de Coutances.

Un avion de chasse de six tonnes sur le toit de l'immeuble

Il ne s'agit pas d'un atterrissage d'urgence, mais de la volonté d'un promoteur immobilier, David Daligault, propriétaire de l'immeuble en question. "L'idée est née l'été dernier et il m'a fallu cinq à six mois pour faire valider le dossier", a-t-il expliqué à nos confrères de La Manche Libre.

L'avion - démilitarisé et motorisé - mesure 17 mètres de long et pèse six tonnes. Il a été transporté par la route samedi 13 mai, avant d'être hissé sur le toit de l'immeuble à l'aide de la grue. Cet ancien avion de chasse de l'armée française, de modèle Jaguar n°A21 aurait été acquis par le propriétaire auprès d'un musée.