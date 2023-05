[Vidéo] Cherbourg. Immersion sur les navires d'intervention de la préfecture maritime

Sur le quai de France à Cherbourg, quatre navires sont prêts à recevoir le public ce vendredi après-midi et ce samedi pour le plus grand plaisir des visiteurs. Tendance Ouest était sur place ce matin du vendredi 12 mai à l'aube pour vous faire vivre et comprendre les missions de ces marins lors d'une émission spéciale et exclusive depuis le PSP (patrouilleur de service public) Flamant.

Les marins se sont succédé au micro de Davy Delmotte, journaliste Tendance Ouest, afin d'expliquer aux auditeurs leur quotidien.

Ces navires présents sur le quai de France et ouverts au public sont l'occasion unique d'aller à la rencontre des marins qui agissent au quotidien pour remplir les missions de sauvetage et de sécurité maritime. Il vous reste toute la journée de ce samedi 13 mai pour embarquer à bord et effectuer une visite.