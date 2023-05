Buré. Grâce à l'épargne citoyenne, la ferme de Dormeilloux renaît

Le secteur de l'agriculture est en désertification, peu de personnes se lancent dans la reprise d'anciennes propriétés agricoles. Selon les chiffres de la Chambre d'agriculture de France, seul un tiers des exploitations qui existaient en 1970 en France sont encore en production aujourd'hui. Pour tenter de sauver le patrimoine agricole français, la société Fermes en vie (FEVE) aide et rachète des domaines pour les exploitants.

À Buré, près du Mêle-sur-Sarthe, Christine Syryn et Jérémie Simon, éleveurs de bovins et de chevaux, ont eu la chance d'avoir accès à ce programme. Ils ont ainsi pu acquérir la ferme de Dormeilloux ainsi que des terrains agricoles. Une véritable aide, arrivée par hasard : "J'ai cherché sur Internet et je me suis retrouvée à lire un article sur FEVE qui avait aidé des jeunes exploitants comme nous à s'installer", explique Christine Syryn.

Le couple a pu acheter des terrains pour y élever ses chevaux. - Sacha Dubesset

Après de multiples contacts, la société est tombée sous le charme du couple et a décidé de le suivre dans son projet de rachat.

Un financement grâce à l'épargne citoyenne

Aidé financièrement par l'épargne citoyenne, le couple, qui n'était pas suivi par les banques, a pu réaliser son projet : "Ce qui est bien avec cette épargne citoyenne, c'est que ce sont des gens qui sont touchés par ton histoire et qui veulent maintenir des espaces agricoles", témoigne l'éleveuse.

Basée sur un système simple, l'épargne solidaire peut prendre plusieurs formes pour aider les futurs installés : crowdfunding (via une plateforme de financement participatif), foncier agricole, ou encore parrainage. Ce nouveau principe est une aubaine pour la transition agroécologique et pour permettre à des porteurs de projets de se lancer dans des exploitations agricoles.

"On explique aux gens ce qu'on fait dans la ferme et ils se disent qu'ils aident vraiment des jeunes pour une agriculture raisonnable, raisonnée et respectueuse de l'environnement", conclut Christine Syryn.