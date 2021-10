Ce projet lancé en juin 2010 par l’Etat et la ville de Rouen prévoit la division de ces jardins en deux parties. Une partie haute au niveau des rues Saint-Romain et Georges-Lanfry, ouverte au public, et une partie basse, accessible par la cour des Libraires. D’une superficie totale de 1 850m2, cette succession de petits jardins aux diverses plantes offrira un peu plus d’espaces verts et de couleur au centre ville de Rouen.