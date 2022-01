Les jardins d'Albane à l'ombre de Notre-Dame

Le passant n’en a pour le moment que quelques visions furtives mais qui font déjà rêver. Les plantes et les arbres sont en place, les derniers murs se montent : le chantier des jardins d’Albane approche de son terme. Il laisse entrevoir un lieu où il fera bon s’arrêter en plein cœur de la cité. Le projet est porté par la Ville de Rouen et le ministère de la Culture, à hauteur respectivement d’un million et de 650 000 euros.



Le passé présent

Les Jardins d’Albane se divisent en deux parties : haute et basse. Les jardins hauts seront ouverts en permanence au public. “Pour délimiter les lieux, explique Paul-Franck Therain, architecte conduisant les travaux, nous avons suivi le plan de l’ancien parcellaire médiéval. Chacun de ces petits jardins à thème occupe donc l’emplacement d’un ancienne maison canoniale.” Entièrement ouverts sur la rue, ces lieux seront cependant à l’abri des regards extérieurs par toute une végétation faite de charmilles et de hêtres.

Des angles de vues ont été ménagés à travers les haies pour apercevoir les jardins bas, nichés contre la cathédrale. Les contours de ce parterre végétal reprennent la trame de l’ancien cloître canonial. “Nous avons choisi des essences traditionnelles comme le buis, les ifs ou les arums.” Ces jardins bas, aménagés à la médiévale demeureront fermés au public. Ils deviendront accessibles lors de l’ouverture du musée des œuvres.

Débutés en septembre 2010, les travaux devraient s’achever en novembre 2011. L’inauguration officielle et l’ouverture au public n’aura lieu qu’au premier semestre 2012. Ce délai devrait laisser le temps aux plantations de se développer, celles-ci ayant été éprouvées par les grosses chaleurs du printemps dernier.