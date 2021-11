Le Mont de Rouen à l’honneur

Classé site environnemental depuis 2002, cette ancienne montagne de craie de 33 hectares propose une diversité de plantes unique en France et en Europe.

L’association Côte Sainte-Catherine, créée il y a dix ans, se bat pour sauvegarder cet endroit riche en histoire. “Il faut savoir que 50 % des plantes qui existaient il y a cent ans ont disparu”, explique Yves Tuilier, bénévole de l’association.

Forte de 75 adhérents, celle-ci invite toutes les deux semaines le public à venir débroussailler et mettre en valeur la côte Sainte-Catherine dans le cadre des “chantiers verts”. “Nous plaidons pour la biodiversité. Notre devise est de défendre, protéger et valoriser cette colline qui fait partie du patrimoine de l’agglomération rouennaise”, ajoute le bénévole.

En collaboration avec la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO), des promenades et des pique-niques sont organisés tout au long de l’année pour les amoureux de la nature.

Prochain rendez-vous ce dimanche 12 juin.

Pratique. Association Côte Sainte-Catherine, 77 rue du Mont Gargan.

Tel. 02 32 08 01 42