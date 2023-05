Basket. Match crucial pour l'USBD Alençon contre le Cavigal de Nice

Après une défaite le samedi 29 avril contre Voiron, dans les play-offs pour la montée en deuxième division française, l'équipe de basket féminine d'Alençon reçoit Nice à domicile, samedi 6 mai. Si cette promotion en Ligue 2 serait une première pour le club de l'Orne, les joueuses de l'USBDA restent concentrées et déterminées pour bien terminer leur saison.

"Samedi dernier, ce qui nous a manqué, c'est notre sixième homme", estime Lisa Cluzeau, joueuse de l'équipe de basket d'Alençon, qui pointe l'absence de public pour les soutenir à Nice. Après une saison remarquable avec seulement trois défaites sur vingt-deux matchs, l'objectif est simple pour les basketteuses : passer à l'échelon supérieur. "Cela serait une fierté de monter en Ligue 2 ! C'est l'objectif que l'on s'est fixé depuis le début de la saison", assure Lya Farcy, autre joueuse de l'USBDA.

Écoutez Lisa Cluzeau sur l'état d'esprit de l'USBDA après le match face à Voiron : Impossible de lire le son.

"Ce week-end, on jouera chez nous, avec nos supporters. Cela va forcément nous apporter quelque chose en plus", espère Lisa Cluzeau. Si les joueuses de l'USBDA restent confiantes, elles affrontent le Cavigal Nice Basket, vainqueur face aux Déferlantes de Nantes la semaine dernière. Un match du haut de tableau entre l'USBDA, première du classement, et Nice qui est deuxième.

Classement des play-offs : 1er : USBD Alençon 61 (2V - 1D +18) 2e : Cavigal de Nice Basket 06 (2V - 1D +10) 3e : PVBC Voiron (2 V - 1D +3) 4e : Déferlantes de Nantes (0V - 3D -31)

Pratique. L'USBDA contre le Cavigal de Nice Basket : samedi 6 avril à 20 h, au gymnase Louvrier. Plus d'informations sur la page Facebook du club.