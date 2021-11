Aller chercher la petite bête au bois du Roule

Les animateurs aident les curieux au détour des chemins pédestres à être attentif à la faune et la flore de ces milieux naturels. Mercredi 15 juin, Grégory Everaert, animateur nature pour l’association Cardere, embarque petits et grands dans une visite insolite du Bois du Roule. Vous découvrirez la vie foisonnante et passionnante de la litière forestière. C’est un monde miniature peuplé d’innombrables petites bêtes, spécialistes du recyclage biologique.

Après les avoir identifiées, vous apprendrez le rôle qu’elles peuvent jouer dans cet environnement. “Il y a de la vie dans toutes les forêts. A partir du moment où il y a du bois mort, des feuilles, ces animaux-là s’installent. Le Bois du Roule, classé Espace Naturel Sensible, est un petit bois préservé où l’homme,intervenant peu, laisse pousser la végétation”, explique Grégory Everaert.

Pratique. Mercredi 15 juin, à 14h30, visite de l’ENS du Bois du Roule à Darnétal, rendez-vous sur le parking à l’entrée du Bois, réservation au 02 32 81 68 70 ou par mail ens@cg76.fr