[Photos] Près de Rouen. Des ateliers pour présenter aux industriels les innovations techniques utilisées par les pompiers

Robot, drone, matériels pour lutter contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimique, tous ont été présentés aux entreprises industrielles jeudi 27 avril. Pendant une matinée, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime ont présenté ces innovations techniques aux représentants industriels invités pour l'occasion.

Le Colossus, un robot pompier modulable

Le Colossus, un robot pompier modulable multimissions a été présenté aux industriels de Seine-Maritime jeudi 27 avril.

Clément Levilly fait partie de la société rochelaise Shark Robotics. Il est venu présenté aux pompiers de Seine-Maritime et aux industriels normands le robot Colossus. Il a plusieurs missions comme l'extinction de feux, l'inspection et la reconnaissance de lieux, l'évacuation des blessés ou encore l'intervention dans des milieux appelés NRBC, faisant référence aux menaces nucléaires, radiologique, biologique et chimique. "Le Colossus est notamment intervenu dans le cadre de l'incendie de Notre-Dame-de-Paris. C'est un robot qui fait 600 kg tout équipé, et qui est modulable. Les accessoires varient selon les interventions."

Son but, mettre en sécurité les sapeurs-pompiers. "Nous, on en est au début de la réflexion, nous avons des risques similaires par rapport aux départements qui en sont déjà dotés après ça reste aussi un investissement conséquent", précise Eric Tirelle, commandant au SDIS 76.

"Si on comprend les drones de formation il y en a sept en Seine-Maritime"

Les pompiers de Seine-Maritime ont présenté, jeudi 27 avril, l'un des drones utilisés pendant leurs missions.

Les industriels présents lors de la présentation des innovations techniques du SDIS 76 ont aussi été étonnés par les drones. "On en a plusieurs que nous amenons sur le terrain. Nous les utilisons pour relever les températures pendant les incendies, repérer les zones chaudes et froides et transcrire à distance une vue aérienne pour aider les équipes au sol", relate l'adjudant Michaël Forfait et télépilote de drone au sein du SDIS 76. "Si on comprend les drones de formation, il y en a sept en Seine-Maritime et dans le courant de 2023 ou 2024, un autre arrivera à Neufchâtel-en-Bray".

Des camions et du matériel pour faire face aux risques industriels

En cas de risques industriels, les pompiers de Seine-Maritime peuvent utiliser un véhicule de reconnaissance.

Zone Seveso oblige, les pompiers de Seine-Maritime ont présenté leur équipement situé sur le plateau technique de Tourville-la-rivière pour faire face aux risques industriels. Un camion spécialisé a d'ailleurs été présenté tout comme divers matériels de mesures en cas de radioactivité notamment.