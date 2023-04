Flers. Les recycleries du bocage organisent leur "marché de l'occaz"

Le marché de la seconde main a le vent en poupe et plusieurs associations de recyclage du secteur travaillent ensemble à l'organisation d'un "marché de l'occaz" dans la Halle du marché couvert de Flers, chacune dans leur spécialité : "Vêtements, livres, jeux et jouets, objets divers… mais aussi vélos et ordinateurs", détaille Morgane Kot, de l'association "Les fourmis vertes", de Landisaq.

Ce "marché de l'occaz" ouvert à tous aura lieu mercredi 26 avril de 17 heures à 19 heures ainsi que toute la journée de jeudi 27 en continu, dans la Halle du marché couvert de Flers.