Argentan. Pour préparer l'été, une journée de sensibilisation pour les motards

Avec l'arrivée de l'été, et du beau temps, il est l'heure pour les motards de reprendre la route. Mais après quelques mois sans avoir pratiqué, la chute au premier virage est vite arrivée. C'est pour cela qu'est organisée le dimanche 4 juin 2023 à Argentan, une Journée trajectoire sécurité mis en place par l'escadron départemental de sécurité routière de l'Orne. Pour sa cinquième édition, tous les usagers de deux-roues sont invités à prendre leur moto pour revoir les bases de la sécurité.

Réservé à quatre-vingt-dix personnes, il sera possible dans la journée de pouvoir participer à des ateliers de sécurité routière, d'être initié au secourisme, de pouvoir utiliser un simulateur de conduite, et même de réaliser un rallye encadré par les gendarmes motocyclistes. "On a des retours positifs sur cette journée. Les motards prennent du plaisir et partagent des moments avec les gendarmes. Et il voit aussi notre métier de manière différente, que l'on n'est pas seulement présent pour l'aspect répressif, mais qu'on est aussi ici pour l'aspect préventif", explique le capitaine Stéphane Fournier, commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière de l'Orne.

Écouter ici le capitaine Stéphane Fournier sur les bons réflexes à moto :

20 % des deux-roues touchés par les accidents

Des journées de sensibilisation qui sont importantes et nécessaires dû aux nombreux accidents de route où les motards sont impliqués : "Les utilisateurs de deux-roues en général sont particulièrement impactés par les accidents. Ils représentent 20 % des tués sur les routes les années précédentes", annonce le capitaine.

Une participation payante avec un coût de 15 € par personne qui est ensuite reversée à l'association Pôle Régional du Handicap sous forme de don. "C'est une manière pour nous de continuer notre action au profit des blessés de la route", conclut Stéphane Fournier.

Pratique. Prix : 15 €. Clôture des inscriptions le 25 mai 2023. Billetterie.